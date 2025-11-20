Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Wohnungseinbruchdiebstahl

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag soll es in der Ahornstraße zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die zur Gebäuderückseite gelegene Terrassentür Zutritt zum Wohnanwesen verschafft haben. Anschließend sollen sie das Anwesen durchsucht und eine Geldkassette mit Bargeld sowie Schmuck entwendet haben. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

