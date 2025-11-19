Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Einbruch in Schule

Zeugen gesucht

Gernsbach, Scheuern (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in das Gebäude der Grundschule ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Küchentür und der Türen zum Sekretariat und zum Lehrerzimmer, machten sich die Täter an einem Tresor im Rektorenzimmer zu schaffen. Nachdem der verschlossene Tresor durch Aufflexen geöffnet wurde, entnahmen die Täter mehrere Hundert Euro aus einer Geldkassette. Im Sekretariat wurde der Inhalt aus Schubladen und Schränke auf dem Boden verteilt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Rastatt nimmt Hinweise zum Einbruch und den möglichen Tätern unter der Telefonnummer 07222 / 761 - 0 entgegen. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell