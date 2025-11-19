POL-OG: Gaggenau - Wohnungseinbruch
Gaggenau (ots)
Am Dienstagabend ist ein bislang unbekannter Einbrecher gegen 19:30 Uhr durch gewaltsames Öffnen einer Terassentür in ein Wohnhaus in der Gutenbergstraße eingedrungen. Im Haus wurden verschiedene Zimmer durchstöbert und durchwühlt. Möglicherweise hat der ungebetene Besucher Schmuck erbeutet. Die Ermittlungen zum genauen Diebesgut dauern allerdings noch an. Die Spurensicherung haben Beamte der Kriminaltechnik übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau entgegengenommen.
