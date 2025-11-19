POL-OG: Bühlertal - Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt
Bühlertal (ots)
Ein 32-jähriger Audi-Fahrer hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Wert von über 1,5 Promille gepustet. Eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Bühl konnte den Fahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hauptstraße aus dem Straßenverkehr ziehen. Der Pkw-Fahrer musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.
/ml
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell