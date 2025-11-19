PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagabend gegen 16:30 Uhr kam es auf der B500 zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-Jährige war dabei von Baden-Baden kommend in Richtung Iffezheim fahrend auf Höhe der Anschlussstelle A5 einem verkehrsbedingt haltenden Fahrzeug aufgefahren. Durch die Kollision am Fahrzeugheck soll dieses Fahrzeug auf einen weiteren davor befindlichen PKW geschoben worden sein. Das Auto der Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen, wo es auf dem Standstreifen zum Stillstand kam. Durch den Unfall wurden die 24-Jährige und ein weiterer Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

