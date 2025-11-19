POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Gernsbach (ots) - Ein 31 Jahre alter Mann soll bereits am Donnerstagabend (13. November 2025) im Bereich der Scheffelstraße von mehreren bislang unbekannten Personen überfallen und ausgeraubt worden sein. Laut den Schilderungen des Angegriffenen hätte er sich gegen 20:30 Uhr mit einem jüngeren Mann in der Hebelstraße getroffen und sei dann mit ihm in den Ostpreußenweg, zwischen der Hebelstraße und Scheffelstraße ...

