POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet
Rastatt (ots)
Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall beim Linksabbiegen. Eine 53-jährige VW-Fahrerin soll die Friedrich-Ebert-Straße befahren haben, als sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 51-jährigen BMW-Fahrers missachtete, der mit seinem PKW vom Südring kommend nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.
/si
