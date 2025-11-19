Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte am Dienstag einen Wohnungseinbruch in der Straße "Am Rebbuckel". Sie stellte gegen 18:15 Uhr drei vermummte männliche Personen im Garten ihrer Nachbarin fest. Diese flüchteten als sie auf den Balkon ging und die Polizei anrief. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort Aufbruchspuren am Fenster im Erdgeschoss fest. In das Haus konnten die bisher unbekannten Täter nicht eindringen. Zeugen, die Hinweise auf die drei Tatverdächtigen geben können, sollen sich bitte beim Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 / 7066 - 0 melden. /vo

