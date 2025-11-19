PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Versuchter Einbruchsdiebstahl
Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte am Dienstag einen Wohnungseinbruch in der Straße "Am Rebbuckel". Sie stellte gegen 18:15 Uhr drei vermummte männliche Personen im Garten ihrer Nachbarin fest. Diese flüchteten als sie auf den Balkon ging und die Polizei anrief. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort Aufbruchspuren am Fenster im Erdgeschoss fest. In das Haus konnten die bisher unbekannten Täter nicht eindringen. Zeugen, die Hinweise auf die drei Tatverdächtigen geben können, sollen sich bitte beim Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 / 7066 - 0 melden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 14:46

    POL-OG: Baden-Baden, Varnhalt - Schrauben und Nägel auf Fahrbahn, Zeugen gesucht

    Baden-Baden (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben nach zwei Vorfällen, bei denen in einem Kurvenbereich der Straße "Im Buchwinkel" Nägel und Schrauben auf der Fahrbahn ausgelegt oder verloren wurden, Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Erstmalig sind am Freitag (14. November 2025) Schrauben im dortigen Bereich ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:38

    POL-OG: Gernsbach - Ausgeraubt? Polizei sucht Zeugen

    Gernsbach (ots) - Ein 31 Jahre alter Mann soll bereits am Donnerstagabend (13. November 2025) im Bereich der Scheffelstraße von mehreren bislang unbekannten Personen überfallen und ausgeraubt worden sein. Laut den Schilderungen des Angegriffenen hätte er sich gegen 20:30 Uhr mit einem jüngeren Mann in der Hebelstraße getroffen und sei dann mit ihm in den Ostpreußenweg, zwischen der Hebelstraße und Scheffelstraße ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:46

    POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

    Offenburg (ots) - Montagnacht gegen 23:00 Uhr kam es in der Sandweierer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Renault-Fahrer soll unter Alkoholeinfluss in Richtung Oos fahrend mit einem am Fahrbahnrand geparkten Renault einer 48-Jährigen kollidiert sein. Durch die Kollision soll dieses Fahrzeug auf einen Gartenzaun gestoßen worden sein. Der PKW des Unfallverursachers soll durch den Zusammenstoß nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren