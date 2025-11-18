Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Montagnacht gegen 23:00 Uhr kam es in der Sandweierer Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 23-jähriger Renault-Fahrer soll unter Alkoholeinfluss in Richtung Oos fahrend mit einem am Fahrbahnrand geparkten Renault einer 48-Jährigen kollidiert sein.

Durch die Kollision soll dieses Fahrzeug auf einen Gartenzaun gestoßen worden sein.

Der PKW des Unfallverursachers soll durch den Zusammenstoß nach links abgewiesen worden sein, woraufhin der Fahrer durch starkes gegenlenken mit einem Merzedes-Benz zusammenstieß.

Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell