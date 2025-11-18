PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Montagnacht gegen 23:00 Uhr kam es in der Sandweierer Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 23-jähriger Renault-Fahrer soll unter Alkoholeinfluss in Richtung Oos fahrend mit einem am Fahrbahnrand geparkten Renault einer 48-Jährigen kollidiert sein.

Durch die Kollision soll dieses Fahrzeug auf einen Gartenzaun gestoßen worden sein.

Der PKW des Unfallverursachers soll durch den Zusammenstoß nach links abgewiesen worden sein, woraufhin der Fahrer durch starkes gegenlenken mit einem Merzedes-Benz zusammenstieß.

Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 12:46

    POL-OG: Rastatt - Verkehrssituation führt zu handfester Auseinandersetzung

    Rastatt (ots) - Eine unklare Verkehrssituation soll am Montagabend der Anlass einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gewesen sein. Ein 47 Jahre alter Autofahrer soll kurz vor 21 Uhr im Bereich der Lützowerstraße/Karlstraße einen 28-jährigen Verkehrsteilnehmer ausgebremst und ihn anschließend zur Rede gestellt haben. Der 47-Jährige soll im ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:21

    POL-OG: Kuppenheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Kuppenheim (ots) - Wie den Beamten des Polizeipostens Kuppenheim am Montag zur Anzeige gebracht wurde, soll es zwischen dem 11. November 2025 und dem 17. November 2025 in der Wilhelmstraße zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die auf der Gebäuderückseite gelegene Terassentür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen verschafft und anschließend das Wohnanwesen durchsucht ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:35

    POL-OG: Rastatt - Persönliche Differenzen

    Rastatt (ots) - Persönliche Differenzen dürften am Sonntagabend in der Kaiserstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 37 Jahre alten Mann geführt haben. Die genaueren Hintergründe bedürfen noch weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Laut den Schilderungen des älteren soll ihn der Heranwachsende gegen 18:20 Uhr zunächst mit einem Messer bedroht haben und ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren