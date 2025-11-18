Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrssituation führt zu handfester Auseinandersetzung

Rastatt (ots)

Eine unklare Verkehrssituation soll am Montagabend der Anlass einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gewesen sein. Ein 47 Jahre alter Autofahrer soll kurz vor 21 Uhr im Bereich der Lützowerstraße/Karlstraße einen 28-jährigen Verkehrsteilnehmer ausgebremst und ihn anschließend zur Rede gestellt haben. Der 47-Jährige soll im weiteren Verlauf mit zwei bislang unbekannten Begleitern auf den Endzwanziger eingeschlagen haben und danach geflüchtet sein. Durch Hinweise des dadurch Verletzten kamen die Beamten des Polizeireviers Rastatt dem Angreifer auf die Schliche und konnten ihn zu Hause antreffen. Er räumte die Tat gegenüber den Ermittlern ein und muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen zu den beiden mutmaßlichen Komplizen dauern an. Der 28-Jährige musste zur medizinischen Versorgung im Krankenhaus verbleiben.

