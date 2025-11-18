PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrssituation führt zu handfester Auseinandersetzung

Rastatt (ots)

Eine unklare Verkehrssituation soll am Montagabend der Anlass einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gewesen sein. Ein 47 Jahre alter Autofahrer soll kurz vor 21 Uhr im Bereich der Lützowerstraße/Karlstraße einen 28-jährigen Verkehrsteilnehmer ausgebremst und ihn anschließend zur Rede gestellt haben. Der 47-Jährige soll im weiteren Verlauf mit zwei bislang unbekannten Begleitern auf den Endzwanziger eingeschlagen haben und danach geflüchtet sein. Durch Hinweise des dadurch Verletzten kamen die Beamten des Polizeireviers Rastatt dem Angreifer auf die Schliche und konnten ihn zu Hause antreffen. Er räumte die Tat gegenüber den Ermittlern ein und muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen zu den beiden mutmaßlichen Komplizen dauern an. Der 28-Jährige musste zur medizinischen Versorgung im Krankenhaus verbleiben.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 12:21

    POL-OG: Kuppenheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Kuppenheim (ots) - Wie den Beamten des Polizeipostens Kuppenheim am Montag zur Anzeige gebracht wurde, soll es zwischen dem 11. November 2025 und dem 17. November 2025 in der Wilhelmstraße zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die auf der Gebäuderückseite gelegene Terassentür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen verschafft und anschließend das Wohnanwesen durchsucht ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:35

    POL-OG: Rastatt - Persönliche Differenzen

    Rastatt (ots) - Persönliche Differenzen dürften am Sonntagabend in der Kaiserstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 37 Jahre alten Mann geführt haben. Die genaueren Hintergründe bedürfen noch weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Laut den Schilderungen des älteren soll ihn der Heranwachsende gegen 18:20 Uhr zunächst mit einem Messer bedroht haben und ihm ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:48

    POL-OG: Offenburg - Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Offenburg (ots) - Am Montag soll es zwischen 14 Uhr und 18:30 Uhr in der Kniebisstraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über ein zur Gebäuderückseite gelegenes Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses verschafft haben. Anschließend sollen sie die Wohnung durchsucht haben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren