Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kuppenheim (ots)

Wie den Beamten des Polizeipostens Kuppenheim am Montag zur Anzeige gebracht wurde, soll es zwischen dem 11. November 2025 und dem 17. November 2025 in der Wilhelmstraße zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die auf der Gebäuderückseite gelegene Terassentür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen verschafft und anschließend das Wohnanwesen durchsucht haben. Nach derzeitigen Feststellungen dürften die Einbrecher Bargeld sowie eine Bankkarte erbeutet haben. Die Spurensicherung wurde von Beamten der Kriminaltechnik übernommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

