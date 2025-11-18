PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - In Einfamilienhaus eingestiegen

Sinzheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind im Verlauf des Montags in ein Einfamilienhaus in der Bergseestraße eingestiegen. Nach bisherigen Feststellungen haben die Eindringlinge/der Eindringling zwischen 11 Uhr und 19:30 Uhr eine Tür aufgehebelt und sind so in das Wohnanwesen gelangt. Im Innern wurden etliche Zimmer durchstöbert und Schränke durchwühlt. Ob oder was erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden schätzen den angerichteten Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 16:25

    POL-OG: Mahlberg, A5 - Fünf Leichtverletzte

    Mahlberg (ots) - Fünf Leichtverletzte und eine Gesamtschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagmittag auf der A5 bei Mahlberg in Richtung Karlsruhe. Nach derzeitigen Erkenntnissen prallte eine 19 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 13:10 Uhr auf der linken Fahrspur in das Heck einer vorausfahrenden Skoda-Lenkerin. Die Heranwachsende geriet daraufhin auf der regenassen Fahrbahn ins Schleudern und ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:07

    POL-OG: Lahr - Einbruch in ein Schnellrestaurant

    Lahr (ots) - Am frühen Freitagmorgen verschafften sich mindestens drei unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Rainer-Haungs-Straße. Zwischen 3 Uhr und 4:30 Uhr wurde zunächst die Eingangstüre mittels Werkzeugs geöffnet und in der Folge Bargeld aus dem dortigen Tresor entwendet. Nach aktuellem Stand erbeuteten die bislang Unbekannten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Den ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:28

    POL-OG: Lahr/Schwarzwald - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

    Lahr/Schwarzwald (ots) - Am Sonntagabend gegen 21 Uhr kam es in der Dreyspringstraße zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer soll sein Fahrzeug trotz eines Fahrverbots geführt haben. Der Pkw konnte auf einem Parkplatz festgestellt werden. Als die Beamten den Fahrer in der Tramplerstraße kontrollieren wollten, flüchtete dieser mit überhöhter Geschwindigkeit und bog in den Galgenbergweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren