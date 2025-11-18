Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - In Einfamilienhaus eingestiegen

Sinzheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind im Verlauf des Montags in ein Einfamilienhaus in der Bergseestraße eingestiegen. Nach bisherigen Feststellungen haben die Eindringlinge/der Eindringling zwischen 11 Uhr und 19:30 Uhr eine Tür aufgehebelt und sind so in das Wohnanwesen gelangt. Im Innern wurden etliche Zimmer durchstöbert und Schränke durchwühlt. Ob oder was erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden schätzen den angerichteten Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes.

/wo

