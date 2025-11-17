Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Schwarzwald - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Lahr/Schwarzwald (ots)

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr kam es in der Dreyspringstraße zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer soll sein Fahrzeug trotz eines Fahrverbots geführt haben. Der Pkw konnte auf einem Parkplatz festgestellt werden. Als die Beamten den Fahrer in der Tramplerstraße kontrollieren wollten, flüchtete dieser mit überhöhter Geschwindigkeit und bog in den Galgenbergweg ab. Der Anhalte Aufforderung mittels "Stopp Polizei-Anzeige", Blaulicht und Martinshorn kam der Lenker nicht nach. Auf dem dort schlecht ausgebauten Weg fuhr er mit seinem Pkw weiter extrem rücksichtslos. Die Verfolgungsfahrt endete bei einem Wasserwerk. Kurz darauf konnte der Fahrzeuglenker in der Tramplerstraße fußläufig festgestellt und kontrolliert werden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. /si

