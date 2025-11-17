PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr/Schwarzwald - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Lahr/Schwarzwald (ots)

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr kam es in der Dreyspringstraße zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer soll sein Fahrzeug trotz eines Fahrverbots geführt haben. Der Pkw konnte auf einem Parkplatz festgestellt werden. Als die Beamten den Fahrer in der Tramplerstraße kontrollieren wollten, flüchtete dieser mit überhöhter Geschwindigkeit und bog in den Galgenbergweg ab. Der Anhalte Aufforderung mittels "Stopp Polizei-Anzeige", Blaulicht und Martinshorn kam der Lenker nicht nach. Auf dem dort schlecht ausgebauten Weg fuhr er mit seinem Pkw weiter extrem rücksichtslos. Die Verfolgungsfahrt endete bei einem Wasserwerk. Kurz darauf konnte der Fahrzeuglenker in der Tramplerstraße fußläufig festgestellt und kontrolliert werden. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. /si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:28

    POL-OG: Rastatt - Sturz in Baugrube

    Rastatt (ots) - Der Sturz eines Mannes in eine Baugrube dürfte am Sonntagmorgen nach derzeitigem Kenntnisstand auf eigenverschulden zurückzuführen sein. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei wurden gegen 7:50 Uhr von einem Passanten informiert, dass eine Person in das Loch einer Baustelle in der Rauentaler Straße gestürzt sei. Bislang ist noch unklar, wie es zu diesem Unglücksfall kommen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:34

    POL-OG: Gengenbach - Nach Bedrohung in Fachklinik

    Gengenbach (ots) - Nach einer Bedrohung in den frühen Sonntagmorgenstunden, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen 49 Jahre alten Mann eingeleitet und dieser einer Fachklinik überstellt. Gegen 2:30 Uhr soll sich der Endvierziger an die Rettungswache in der Leutkirchstraße begeben haben und aus bislang unbekannten Gründen die dort an einer Garage befindliche Besatzung eines Rettungswagens unvermittelt mit einem ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:32

    POL-OG: Lahr - Körperverletzung

    Lahr (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr soll es vor einem Lokal in der Fritz-Rinderspacher-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxi-Fahrer und einer Personengruppe, die im Alter von 17 bis 22 Jahre alt waren, gekommen sein. Der 34-jährige Fahrer hatte zuvor den Auftrag eine Person abzuholen. Vor der Lokalität soll er jedoch von einem der Tatverdächtigen abgefangen und nach Verweigerung dessen Mitnahme von den anderen Personen mehrfach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren