PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sturz in Baugrube

Rastatt (ots)

Der Sturz eines Mannes in eine Baugrube dürfte am Sonntagmorgen nach derzeitigem Kenntnisstand auf eigenverschulden zurückzuführen sein. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei wurden gegen 7:50 Uhr von einem Passanten informiert, dass eine Person in das Loch einer Baustelle in der Rauentaler Straße gestürzt sei. Bislang ist noch unklar, wie es zu diesem Unglücksfall kommen konnte. Fest steht, dass sich ein 34 Jahre alter Mann hierbei Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen hat und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Baustellenabsicherung und Beschilderung waren nach einer Überprüfung der Beamten des Polizeireviers Rastatt in ordnungsgemäßen Zustand. Vielmehr könnte bei dem Sturzgeschehen eine Alkoholisierung des 34-Jährigen eine Rolle gespielt haben.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:34

    POL-OG: Gengenbach - Nach Bedrohung in Fachklinik

    Gengenbach (ots) - Nach einer Bedrohung in den frühen Sonntagmorgenstunden, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen 49 Jahre alten Mann eingeleitet und dieser einer Fachklinik überstellt. Gegen 2:30 Uhr soll sich der Endvierziger an die Rettungswache in der Leutkirchstraße begeben haben und aus bislang unbekannten Gründen die dort an einer Garage befindliche Besatzung eines Rettungswagens unvermittelt mit einem ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:32

    POL-OG: Lahr - Körperverletzung

    Lahr (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr soll es vor einem Lokal in der Fritz-Rinderspacher-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxi-Fahrer und einer Personengruppe, die im Alter von 17 bis 22 Jahre alt waren, gekommen sein. Der 34-jährige Fahrer hatte zuvor den Auftrag eine Person abzuholen. Vor der Lokalität soll er jedoch von einem der Tatverdächtigen abgefangen und nach Verweigerung dessen Mitnahme von den anderen Personen mehrfach ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:02

    POL-OG: Rastatt - Körperverletzung und Ingewahrsamnahme

    Rastatt (ots) - Am Samstagabend gegen 23 Uhr soll es in einer Halle in der Kapellenstraße zu einer Rangelei zwischen zwei Personen gekommen sein. Ein 59-Jähriger soll bei einer Veranstaltung einem 47-jährigen Bekannten mit dem Fuß getreten haben, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Verletzte soll eine medizinische Behandlung abgelehnt und sich unkooperativ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren