Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Sturz in Baugrube

Rastatt (ots)

Der Sturz eines Mannes in eine Baugrube dürfte am Sonntagmorgen nach derzeitigem Kenntnisstand auf eigenverschulden zurückzuführen sein. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei wurden gegen 7:50 Uhr von einem Passanten informiert, dass eine Person in das Loch einer Baustelle in der Rauentaler Straße gestürzt sei. Bislang ist noch unklar, wie es zu diesem Unglücksfall kommen konnte. Fest steht, dass sich ein 34 Jahre alter Mann hierbei Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen hat und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Baustellenabsicherung und Beschilderung waren nach einer Überprüfung der Beamten des Polizeireviers Rastatt in ordnungsgemäßen Zustand. Vielmehr könnte bei dem Sturzgeschehen eine Alkoholisierung des 34-Jährigen eine Rolle gespielt haben.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell