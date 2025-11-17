PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Nach Bedrohung in Fachklinik

Gengenbach (ots)

Nach einer Bedrohung in den frühen Sonntagmorgenstunden, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen 49 Jahre alten Mann eingeleitet und dieser einer Fachklinik überstellt. Gegen 2:30 Uhr soll sich der Endvierziger an die Rettungswache in der Leutkirchstraße begeben haben und aus bislang unbekannten Gründen die dort an einer Garage befindliche Besatzung eines Rettungswagens unvermittelt mit einem Messer bedroht haben, die gerade dabei waren den Rettungswagen einzuparken. Die beiden Einsatzkräfte konnte sich daraufhin im Fahrzeug in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Weil er der Aufforderung der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten das Messer wegzulegen nicht nachkam, musste gegen den Tatverdächtigen Pfefferspray eingesetzt werden. Er wurde nach seiner vorläufigen Festnahme zunächst medizinisch behandelt und im weiteren Verlauf in eine Fachklinik überstellt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

