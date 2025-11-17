PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Fünf Leichtverletzte

Mahlberg (ots)

Fünf Leichtverletzte und eine Gesamtschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagmittag auf der A5 bei Mahlberg in Richtung Karlsruhe. Nach derzeitigen Erkenntnissen prallte eine 19 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 13:10 Uhr auf der linken Fahrspur in das Heck einer vorausfahrenden Skoda-Lenkerin. Die Heranwachsende geriet daraufhin auf der regenassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit dem Fahrzeugheck ihres Ford gegen die Betongleitwand. Eine nachfolgende Seat-Fahrerin konnte trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr ausreichend reagieren und kollidierte mit dem Ford. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und eine Mitfahrerin sowie die 29 Jahre alte Seat-Fahrerin mit zwei weiteren Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die rechte Fahrspur und der Standstreifen waren während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen bis gegen 14:40 Uhr gesperrt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

