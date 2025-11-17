PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in ein Schnellrestaurant

Lahr (ots)

Am frühen Freitagmorgen verschafften sich mindestens drei unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Rainer-Haungs-Straße. Zwischen 3 Uhr und 4:30 Uhr wurde zunächst die Eingangstüre mittels Werkzeugs geöffnet und in der Folge Bargeld aus dem dortigen Tresor entwendet. Nach aktuellem Stand erbeuteten die bislang Unbekannten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Den Sachschaden beziffern die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg auf etwa 5.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 von den Beamten des Kriminaldauerdienstes Offenburg entgegengenommen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
