POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (31.01.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Wahlplakat in der Langenmantelstraße. Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Autofahrer. Gegen 22.45 Uhr riss der bislang unbekannte Täter ein Wahlplakat in der Langenmantelstraße ab. Ein Autofahrer sprach den Täter darauf an. Dieser versuchte daraufhin den Autofahrer zu schlagen und trat gegen dessen Auto. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter mit weiteren Personen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 19 Jahre, ca. 180 cm - helle Jacke und helle Mütze Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

