Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Offenburg (ots)

Am Montag soll es zwischen 14 Uhr und 18:30 Uhr in der Kniebisstraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über ein zur Gebäuderückseite gelegenes Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses verschafft haben. Anschließend sollen sie die Wohnung durchsucht haben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden. Ob es sich um einen oder mehrere Einbrecher handelte, ist bislang ebenfalls noch unklar. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell