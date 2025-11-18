PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Persönliche Differenzen

Rastatt (ots)

Persönliche Differenzen dürften am Sonntagabend in der Kaiserstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 37 Jahre alten Mann geführt haben. Die genaueren Hintergründe bedürfen noch weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Laut den Schilderungen des älteren soll ihn der Heranwachsende gegen 18:20 Uhr zunächst mit einem Messer bedroht haben und ihm anschließend einen Schlag sowie einen Tritt versetzt haben. Beim Eintreffen hinzugerufener Streifenbesatzungen hatte sich der mutmaßliche Angreifer bereits entfernt. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

