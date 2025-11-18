PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Ausgeraubt? Polizei sucht Zeugen

Gernsbach (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann soll bereits am Donnerstagabend (13. November 2025) im Bereich der Scheffelstraße von mehreren bislang unbekannten Personen überfallen und ausgeraubt worden sein. Laut den Schilderungen des Angegriffenen hätte er sich gegen 20:30 Uhr mit einem jüngeren Mann in der Hebelstraße getroffen und sei dann mit ihm in den Ostpreußenweg, zwischen der Hebelstraße und Scheffelstraße gelaufen. Plötzlich seien aus dem Nichts mehrere maskierte Personen aufgetaucht und hätten ihn mit Eisenstangen attackiert. Er habe hierdurch Prellungen und Hämatome erlitten. Eine der Personen habe ihm überdies sein mitgeführtes Bargeld abgenommen. Alle Angreifer seien dunkel bekleidet gewesen und gemeinsam nach der Tat in Richtung Hebelstraße geflüchtet. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer im Bereich der Hebel- oder Scheffelstraße verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet hat, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienstes. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben Ermittlungen wegen des Verdachts eines schweren Raubs eingeleitet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

