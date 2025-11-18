PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Varnhalt - Schrauben und Nägel auf Fahrbahn, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben nach zwei Vorfällen, bei denen in einem Kurvenbereich der Straße "Im Buchwinkel" Nägel und Schrauben auf der Fahrbahn ausgelegt oder verloren wurden, Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Erstmalig sind am Freitag (14. November 2025) Schrauben im dortigen Bereich festgestellt worden. Am Montagmittag wurden von einer Zeugin im gleichen Kurvenbereich verstreute Nägel vorgefunden. Bislang sind den Ermittlern keine Schadensereignisse in diesem Zusammenhang bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder Verkehrsteilnehmer, die hierdurch zu Schaden gekommen sind, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 07223 997097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

