Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ladendiebstahl mit Folgen

Kehl (ots)

Ein 27-jähriger Mann konnte von einem Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Hauptstraße beim Diebstahl von mehreren Flaschen Wein beobachtet werden. Nachdem er das Geschäft verließ ohne die Flaschen zu bezahlen, wurde er von dem Mitarbeiter angesprochen und in den Büroräumen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Überprüfung des Mannes durch die alarmierte Streifenwagenbesatzung wurde festgestellt, dass gegen den 27-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Offenburg vorliegt. Da der Mann die offene Forderung im dreistelligen Bereich nicht bezahlen konnte, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

