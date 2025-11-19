PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Niederschopfheim - Illegale Müllbeseitigung, Zeugen gesucht

Niederschopfheim (ots)

Am 18.11.2025 wurden von Zeugen auf einem landwirtschaftlichen Weg am Westufer des Niederschopfheimer Baggersees 19 Plastiksäcke sowie drei Plastikeimer aufgefunden, die von Unbekannten entsorgt wurden. Die Plastiksäcke waren hierbei mit Mineralfaserwolle gefüllt, was als gefährlicher Abfallstoff gilt.

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0781/212200 melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

