Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Wolfach (ots)

Ein Unbekannter hat im Verlauf des Mittwochnachmittags in der Saarlandstraße einen Unfall verursacht und sich danach vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Im Zeitraum zwischen 15.45 Uhr und 16.20 Uhr kollidierte der Gesuchte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel und hinterließ einen Schaden in noch nicht abschließend geklärter Höhe. Am Unfallort konnten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Haslach eine Radkappe eines Volkswagen sicherstellen, die mit dem Verursacherfahrzeug in Verbindung stehen dürfte. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden unter der Rufnummer 07832 97592-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/ya

