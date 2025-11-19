Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gernsbach (ots)

Am Mittwochmittag soll es in der Waldbachstraße zu einem Abbiegeunfall gekommen sein, in dessen Folge sich der mutmaßliche Unfallverursacher vom Unfallort entfernte. Eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin soll gegen 13:50 Uhr über die Stadtbrücke in den Mühlgrabenweg abgebogen sein und hierbei mit einem mutmaßlich weißen Kleinwagen kollidiert sein, der ihr vom Stadtbuckel" kommend in Richtung Innenstadt (Salmenplatz) entgegenkommen sein soll. Die Hyundai-Lenkerin sei nach dem Zusammenstoß ausgestiegen und habe gewunken, der Fahrer/die Fahrerin des weißen Kleinwagens mit RA-Zulassung sei jedoch unbeirrt weitergefahren. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bitten mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden. Den Schaden am Hyundai schätzen die Ermittler auf etwa 500 Euro.

