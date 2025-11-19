PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gernsbach (ots)

Am Mittwochmittag soll es in der Waldbachstraße zu einem Abbiegeunfall gekommen sein, in dessen Folge sich der mutmaßliche Unfallverursacher vom Unfallort entfernte. Eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin soll gegen 13:50 Uhr über die Stadtbrücke in den Mühlgrabenweg abgebogen sein und hierbei mit einem mutmaßlich weißen Kleinwagen kollidiert sein, der ihr vom Stadtbuckel" kommend in Richtung Innenstadt (Salmenplatz) entgegenkommen sein soll. Die Hyundai-Lenkerin sei nach dem Zusammenstoß ausgestiegen und habe gewunken, der Fahrer/die Fahrerin des weißen Kleinwagens mit RA-Zulassung sei jedoch unbeirrt weitergefahren. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bitten mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden. Den Schaden am Hyundai schätzen die Ermittler auf etwa 500 Euro.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 15:35

    POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Einbruch in Schule / Zeugen gesucht

    Gernsbach, Scheuern (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in das Gebäude der Grundschule ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Küchentür und der Türen zum Sekretariat und zum Lehrerzimmer, machten sich die Täter an einem Tresor im Rektorenzimmer zu schaffen. Nachdem der verschlossene Tresor durch Aufflexen ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 15:20

    POL-OG: Gaggenau - Wohnungseinbruch

    Gaggenau (ots) - Am Dienstagabend ist ein bislang unbekannter Einbrecher gegen 19:30 Uhr durch gewaltsames Öffnen einer Terassentür in ein Wohnhaus in der Gutenbergstraße eingedrungen. Im Haus wurden verschiedene Zimmer durchstöbert und durchwühlt. Möglicherweise hat der ungebetene Besucher Schmuck erbeutet. Die Ermittlungen zum genauen Diebesgut dauern allerdings noch an. Die Spurensicherung haben Beamte der ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:36

    POL-OG: Bühlertal - Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

    Bühlertal (ots) - Ein 32-jähriger Audi-Fahrer hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Wert von über 1,5 Promille gepustet. Eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Bühl konnte den Fahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Hauptstraße aus dem Straßenverkehr ziehen. Der Pkw-Fahrer musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren