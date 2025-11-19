PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Weiterhin Vollsperrung der B 51 nach schwerem Verkehrsunfall - Bergungsarbeiten dauern an

Trier (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am 18.11.2025 auf der B 51 in Höhe Windmühle bleibt die Fahrbahn weiterhin voll gesperrt. Aufgrund der komplexen Bergung des verunfallten Lkw ist derzeit davon auszugehen, dass die Sperrung bis auf Weiteres, vermutlich auch bis in den Berufsverkehr hinein, bestehen bleibt. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Im Anschluss an die Bergung ist eine umfassende Reinigung der Fahrbahn erforderlich, um die Strecke wieder sicher für den Fahrzeugverkehr freigeben zu können. Sollte die Sperrung früher als erwartet aufgehoben werden können, wird die Polizei Trier umgehend nachberichten. Die Polizei Trier steht hierzu in engem Austausch mit der Straßenmeisterei und der Bergungsfirma vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier
Telefon: 0651/983-44150
Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:39

    POL-PDTR: Gefährliches Überholmanöver auf der B 53 - Polizei sucht Zeugen

    Trier-Ehrang (ots) - Am 14.11.2025 gegen 21:55 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer eine gefährliche Verkehrssituation auf der B 53. Der Mann war aus Richtung Trier kommend unterwegs und wollte an der Abzweigung zur Mäusheckerschule nach links abbiegen. Hierzu ordnete er sich ordnungsgemäß auf der Linksabbiegerspur ein und setzte den Blinker. Während des ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:12

    POL-PDTR: Folgemeldung zu Verkehrsunfall auf B41 mit 4 beteiligten Fahrzeugen

    Birkenfeld (ots) - Nach der Unfallaufnahme ergibt sich folgender Unfallhergang. Ein Unfallbeteiligter befährt mit seinem Pkw die einspurige Fahrbahn der B41 von Birkenfeld aus kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Aufgrund bislang unbekannter Ursache kommt dieser nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem auf der Überholspur der Gegenfahrbahn fahrenden ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 08:06

    POL-PDTR: Pressesofortmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 41

    Schmißberg (ots) - Am 18.11.25 gegen 6:55 Uhr kam es auf der Bundesstraße 41, Gemarkung Schmißberg, zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein PkW die B 41, aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld. Zwischen den Abfahrten Schmißberg und Rimsberg überholte der PkW im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren