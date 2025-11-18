Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährliches Überholmanöver auf der B 53 - Polizei sucht Zeugen

Trier-Ehrang (ots)

Am 14.11.2025 gegen 21:55 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer eine gefährliche Verkehrssituation auf der B 53. Der Mann war aus Richtung Trier kommend unterwegs und wollte an der Abzweigung zur Mäusheckerschule nach links abbiegen. Hierzu ordnete er sich ordnungsgemäß auf der Linksabbiegerspur ein und setzte den Blinker.

Während des Abbiegevorgangs wurde er plötzlich von einem unbekannten Fahrzeug links über die Gegenfahrspur überholt. Bei dem überholenden Wagen soll es sich um einen dunklen VW -vermutlich einen Sharan mit Trierer Kennzeichen- gehandelt haben. Der Fahrer des gemeldeten Fahrzeugs setzte seine Fahrt anschließend auf der B 53 fort.

Der Meldende konnte sein Abbiegen glücklicherweise rechtzeitig abbrechen und so eine Kollision verhindern.

Die Polizei Schweich bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum beschriebenen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell