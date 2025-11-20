Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Durch Kellerfenster eingedrungen

Kuppenheim (ots)

Am Mittwochabend zwischen 18:45 Uhr und 20:15 Uhr sollen in der Murgtalstraße bislang unbekannte Einbrecher durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters in ein Wohnhaus eingedrungen sein. Die Einbrecher sollen mehrere Räume durchwühlt und Bargeld entwendet haben. Ob weiteres Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Anschließend sollen die Täter durch eine Kellertür geflüchtet sein. Die Spurensicherung haben Beamte der Kriminaltechnik übernommen. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell