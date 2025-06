Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Zwei Autos zusammengestoßen - drei Verletzte

Duisburg (ots)

An der Kreuzung Lauerstraße / Duisburger Straße kam es am Samstagabend (28. Juni gegen 19 Uhr) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit dem Skoda einer 49-Jährigen zusammen.

Der Senior gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass ihn die Sonne geblendet habe. Bei der Kollision wurden die 49-Jährige sowie ihre Mitfahrer (28 und 50 Jahre alt) verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 82-Jährige blieb unverletzt.

Während der Mercedes nach dem Unfall weiterhin fahrbereit war, musste der Skoda abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

