POL-DU: Hochfeld: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Duisburg/Kaiserslautern (ots) - Das Polizeipräsidium Westpfalz hat am Donnerstag (26. Juni) öffentlich nach einer 13-Jährigen gesucht, sie war seit Dienstag vermisst worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6063985). Das Mädchen wurde am Nachmittag wohlbehalten am Hauptbahnhof in Kaiserslautern angetroffen und in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Hinweis zur Wahrung der ...

