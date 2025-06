Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Verstoß Ladungssicherung - Mann transportiert Küchenarbeitsplatte

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Die Beamten der Polizeiwache Hamborn staunten am Samstagnachmittag (28. Juni, 14:33 Uhr) nicht schlecht, als sie im Bereich der Egonstraße einen BMW anhielten, in dem sperrige, große Teile einer Küchenzeile transportiert wurden, die weit über das Auto ragten.

Der 53-jährige Fahrer hatte die Arbeitsplatte samt eingelassenem Spülbecken in seinen Kombi geladen. Der Mann ließ die Kofferraumklappe offen und sicherte die Ladung nicht, was gefährlich sein kann. Er war anderer Meinung und gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass nichts passieren könne, weil alles fest sei.

Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Hinweis: Wer alles sichert, ist auf der sicheren Seite! Selbst leichte Gegenstände wie Handys, Bücher, Handtaschen oder die Getränkeflaschen können bei einem Unfall zu gefährlichen Geschossen werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell