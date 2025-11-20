POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Durch Garage eingestiegen
Gaggenau, Ottenau (ots)
Am Mittwochabend sollen Unbekannte zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr durch eine Garage in ein Wohnhaus in der Engelstraße eingebrochen sein. Die Täter sollen im Innern des Hauses mehrere Räume durchsucht und hierbei Wertgegenstände erbeutet haben. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.
