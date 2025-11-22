PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung in Gaststätte

Bellheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es in Bellheim in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen und einem 30-jährigen Mann. Nachdem der 31-Jährige zuvor beleidigt wurde, ging er den 30-jährigen Mann körperlich an und verletzte ihn leicht. Der 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren