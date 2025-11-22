Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung in Gaststätte

Bellheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es in Bellheim in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen und einem 30-jährigen Mann. Nachdem der 31-Jährige zuvor beleidigt wurde, ging er den 30-jährigen Mann körperlich an und verletzte ihn leicht. Der 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

