Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Windschutzscheibe durch Ladung beschädigt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Bundesstraße 67;

Unfallzeit: 16.05.2025, 13.05 Uhr;

Ein Ladungsteil hat sich am Freitag auf der Bundesstraße 67 in Rhede gelöst und ist gegen die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Pkw geprallt. Dazu kam es gegen 13.05 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Münster, wobei die Unfallstelle kurz vor der Abfahrt Rhede liegt. Vor dem beschädigten Wagen befand sich ein Lkw mit weißem Anhänger. Bei dem gelösten Ladungsteil handelte es sich um eine Plexiglasscheibe. Es entstand Sachschaden, die beiden Insassen des Pkw blieben unverletzt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell