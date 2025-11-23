POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Geschwindigkeitsmessung

Landau (ots) - Am 22.11.2025 befuhr gegen 11:12 Uhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße Untertorplatz in Richtung Am Großmarkt in Landau. An der Kreuzung zur Weißquartierstraße missachtete dieser die Vorfahrt einer 36-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Zuvor soll ein Busfahrer dem 30-Jährigen durch Winken zu verstehen gegeben haben, dass er fahren könne. Bei der folgenden Kollision wurde die ...

