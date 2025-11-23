POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Geschwindigkeitsmessung
Billigheim-Ingenheim (ots)
Am Abend des 22.11.2025 wurde in der Mozartstraße in Billigheim-Ingenheim eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei zehn gemessenen Fahrzeugen innerhalb einer Stunde waren insgesamt drei Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 30 km/h-Bereich mit 52 km/h festgestellt. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.
