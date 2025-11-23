PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Geschwindigkeitsmessung

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am Abend des 22.11.2025 wurde in der Mozartstraße in Billigheim-Ingenheim eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei zehn gemessenen Fahrzeugen innerhalb einer Stunde waren insgesamt drei Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 30 km/h-Bereich mit 52 km/h festgestellt. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

