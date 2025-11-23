Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Vorfahrt missachtet

Landau (ots)

Am 22.11.2025 befuhr gegen 11:12 Uhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße Untertorplatz in Richtung Am Großmarkt in Landau. An der Kreuzung zur Weißquartierstraße missachtete dieser die Vorfahrt einer 36-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Zuvor soll ein Busfahrer dem 30-Jährigen durch Winken zu verstehen gegeben haben, dass er fahren könne. Bei der folgenden Kollision wurde die 36-Jährige sowie eine weitere Mitfahrerin (8 Jahre alt) leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 48.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell