Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Bergen (ots)

Südheide: Am 20.09.2025, um 11 Uhr kam es auf der Kreisstraße 82 in Grauen im Kreuzungsbereich vermutlich aufgrund eines Vorfahrtverstoßes zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers durch das bevorrechtigte Fahrzeug, kam es zu einem Zusammenstoß und beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die FFW Beckedorf alarmiert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bergen

Telefon: 05051/60640
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

