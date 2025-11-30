Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Berauscht gegen eine Laterne gefahren

Eslohe (ots)

Am Abend des 29.11.25 befuhr ein 28jähriger Mann aus Lennestadt mit seinem VW Passat in Schlangenlinien die L 519 aus Richtung Sundern kommend, in Richtung Eslohe. Gegen 22:40 Uhr verlor er in der ersten Linkskurve hinter dem Ortseingang Obersalwey die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr frontal gegen eine Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und vermutlich auch Drogen konsumiert hatte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, das Auto wurde abgeschleppt. Den Mann erwartet ein weiteres Strafverfahren, da im Auto Betäubungsmittel gefunden wurden.

