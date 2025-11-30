Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Hallenberg (ots)
Am 29.11.25, gegen 12:40, fuhr ein 41jähriger Mann aus Hallenberg mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Merklinghauser Straße. In Höhe des REWE Parkplatzes wurde er durch einen 80jährigen Hallenberger übersehen, der mit seinem Opel den Parkplatz verlassen wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Es entstand nur geringer Sachschaden.
