POL-HSK: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brilon (ots) - Brilon-Rösenbeck: In den frühen Morgenstunden des 29.11.2025 befuhr ein 23jährige Fahrzeugführer die B 7 aus Bredelar kommend in Richtung Rösenbeck. Hierbei kam er mit überhöhter Geschwindigkeit kurz nach dem dortigen Steinbruch nach links von der Fahrbahn an und kollidierte dort mit drei Bäumen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam ca. 100m nach dem Kreuzungsbereich auf dem Dach zum Liegen. Die ...

mehr