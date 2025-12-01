PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 30-Jähriger stürzte nach einem Tritt die Außentreppe einer Apès-Ski-Hütte hinab

Winterberg (ots)

Am 29.11.2025 gegen 22:50 Uhr gerieten ein 20-jähriger Mann aus Köln und ein 30-Jähriger aus Hannover in einen Streit. Die Aussagen darüber, wer zuerst körperlich geworden ist, gehen auseinander. Am Ende habe der 20-Jährige seinen Kontrahenten getreten. Der Hannoveraner stürzte daraufhin die Außentreppe der Gaststätte hinab und verletzte sich leicht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter 02951-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

