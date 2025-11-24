PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Herforder beschädigt Audi und flüchtet

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (22.11.) ereignete sich gegen 11.46 Uhr auf der Füllenbruchstraße ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Herforder fuhr mit seinem Audi auf dem Rechtsabbiegestreifen der Füllenbruchstraße in Richtung Umgehungsstraße. Aufgrund der für ihn Rotlicht zeigenden Ampelanlage hielt er sein Fahrzeug an. Einem unmittelbar hinter ihm fahrenden Ford-Fahrer gelang es nicht, sein Auto rechtzeitig zum Stillstand abzubremsen und so fuhr er auf den Audi auf. Nach einer kurzen Begutachtung der Autos teilte der bis dahin Unbekannte dem 25-Jährigen mit, dass kein Schaden entstanden sei und er setzte seine Fahrt fort. Beim Rangieren beschädigte der Mann dann ein zweites Mal den Audi. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen im Rahmen einer Fahndung auf den Ford: Der beschriebene Fahrer fuhr trotz Rotlicht in eine Kreuzung ein. Der Mann, bei dem es sich um einen 45-jährigen Herforder handelt, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme deutlich. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 45-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, außerdem wurde ihm das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
