Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Hochwertige Werkzeuge entwendet

Löhne (ots)

(hd) In der Nacht von Mittwoch (19.11.2025) auf Donnerstag (20.11.2025) schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Kleintransporters ein, der an der Straße "An der Sporthalle" in Löhne geparkt war. Die Täter entwendeten aus dem Handwerker-Fahrzeug diverse hochwertige Installationswerkzeuge der Marke "Festool". Nach erster Einschätzung entstand ein fünfstelliger Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

