Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt Stromkasten

Löhne (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Mittwoch (19.11.), gegen 17.30 Uhr einen in Gänze beschädigten Stromverteilerkasten. Der Kasten, der sich an der Droste-Hülshoff-Straße befindet, war fast komplett vom Betonfundament verschoben worden. Zudem war die Tür so stark deformiert, dass sie sich nicht mehr schließen lässt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor dem Verteilerkasten ein Fahrzeugteil sicher, auf dem sich ein Logo der Marke Ford befindet. Der Schaden liegt insgesamt bei rund 5.000 Euro. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

