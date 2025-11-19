Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Opel erfasst Frau aus Kirchlengern - Fußgängerin leicht verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Eine 32-jährige Frau aus Kirchlengern ging am Montag (17.11.), um 16.35 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Kind am rechten Fahrbahnrand der Hagedorner Straße spazieren. Die Frau lief dabei hinter ihrem Mann, der den Kinderwagen mit dem Kind in Richtung Grüner Weg schob. Zeitgleich fuhr eine bis dahin unbekannte Frau mit ihrem Opel in die gleiche Richtung und touchierte die 32-Jährige, die daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Nachdem die Opel-Fahrerin sich zunächst nach dem Befinden der Fußgängerin erkundigt hat, setzte sie ihre Fahrt fort. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und teilte den hinzugerufenen Polizeibeamten das Kennzeichen des Opels mit. Nach ersten Ermittlungen an der Halteranschrift fuhr eine 89-jährige Frau, die ebenfalls aus Kirchlengern stammt, das Fahrzeug. Sie muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell