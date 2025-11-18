POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots) - (jd) Nur wenige Stunden war ein Mann aus Herford nicht in seinem Zuhause, doch diese Zeit reichte bisher Unbekannten aus, um in die Wohnung des Mannes einzubrechen: Der Herforder verließ seine Wohnung in der Magdeburger Straße am Samstag (15.11.), gegen 14.00 Uhr. Als er dann um 19.00 Uhr zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest. Bisher unbekannte Täter brachen die Wohnungstür mit roher Gewalt auf ...

