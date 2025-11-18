POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen
Löhne (ots)
(as/ac) Am Montag (17.11.) ereignete sich im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr ein Einbruch an der Königstraße in Löhne. Bislang unbekannte Täter drangen dort in eine Wohnung ein, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Anschließend wurden sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Tatzeugen, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.
