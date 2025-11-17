Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnung - Unbekannte entwenden Bargeld

Herford (ots)

(jd) Nur wenige Stunden war ein Mann aus Herford nicht in seinem Zuhause, doch diese Zeit reichte bisher Unbekannten aus, um in die Wohnung des Mannes einzubrechen: Der Herforder verließ seine Wohnung in der Magdeburger Straße am Samstag (15.11.), gegen 14.00 Uhr. Als er dann um 19.00 Uhr zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest. Bisher unbekannte Täter brachen die Wohnungstür mit roher Gewalt auf und durchsuchten dann in verschiedenen Räumen mehrere Schränke. Nach einer ersten Durchsicht nahmen die Unbekannten Bargeld an sich, ehe sie die Wohnung verließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

