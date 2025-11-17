Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Seat prallt in Leitplanke

Rödinghausen (ots)

(jd) Auf der Oberbauerschafter Straße ereignete sich am Sonntag (16.11.), um 5.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Frau aus Minden fuhr mit ihrem Seat in Richtung Oberbauerschaft als sie im Bereich einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und der Seat prallte gegen die Leitplanke. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Frau Anzeichen von Alkoholkonsum fest, sodass sie zur Wache Bünde gebracht wurde. Durch einen Arzt wurde ihr hier eine Blutprobe entnommen, außerdem stellten die Beamten den Führerschein der 22-Jährigen sicher. Sie und ihre Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell