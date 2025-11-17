Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Minderjährige Kinder um Geld erleichtert

Löhne (ots)

(um) Ein niederträchtiger Diebstahl ereignete sich am Samstag Nachmittag vor einem Verbrauchermarkt an der Königstraße. Eine etwa 30-40 Jahre alte dunkel gekleidete Frau fragte ein neun und zehnjähriges Kind nach Geld. Die so eingeschüchterten Kinder nahmen wenige Münzen in die Hand, um das Kleingeld nach Münzen zu zählen. Die Frau griff das gesamte, wenngleich geringe Kleingeld und verließ zügig den Parkplatz Richtung Brunnenstraße. Die Kinder folgten der dunkelhaarigen Frau, die ihre Haare zu einem Zopf gebunden hatte, noch im Weiteren bis zur Jahnstraße und Poppensiek. Dort verlor sich die Spur. Die Polizei sucht Zeugen für den dreisten Diebstahl. Die Polizei übergab die Kinder vor Ort an die Erziehungsberechtigten. Wer kann Angaben zu der verdächtigen Frau geben? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

