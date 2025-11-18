PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Getränkekisten - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Sonntag (16.11.) löste gegen 16.45 Uhr der Alarm eines Verbrauchermarktes an der Löhner Straße aus. Nach bisherigen Ermittlungen stiegen unbekannte Täter von einem Grünstreifen aus über einen Zaun, der an das Außenlager des Verbrauchermarktes angrenzt. Aus dem Außenlager entwendeten sie insgesamt rund 40 Getränkekisten, in denen sich Leergut befand. Dies Kisten wurden über den Grünstreifen abtransportiert. Als die bisher Unbekannten dann versuchten, die Tür zu öffnen, löste die Alarmanlage aus und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wert der Leergutkisten liegt bei rund 200 Euro. Das Kriminalkommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die am Sonntagnachmittag im Bereich der Löhner Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras dauert an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

