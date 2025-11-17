PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt in Girkhausen auf

Wenden (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer wurde am späten Samstagabend (15. November) in Girkhausen kontrolliert. Polizeibeamte hatten ihn mit seinem Fahrzeug gegen 23:25 Uhr angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung des jungen Mannes hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 24-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

